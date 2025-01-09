Казань заняла 302-е место в мировом рейтинге дороговизны городов
Казань оказалась на 302-м месте в рейтинге самых дорогих городов мира по индексу стоимости жизни за 2025 год, согласно данным портала Numbeo.
В исследовании учитывались различные показатели, включая индекс стоимости жизни, арендную плату, стоимость продуктов питания, цены в ресторанах и местную покупательную способность.
Лидерами рейтинга стали швейцарские города:
- Цюрих;
- Лозанна;
- Женева.
- В десятке самых дорогих также оказались Нью-Йорк, Базель и Берн из Швейцарии, а также Сан-Франциско, Гонолулу, Рейкьявик и Бостон.
Москва занимает 250-е место, а Санкт-Петербург — 285-е. Екатеринбург и Нижний Новгород расположились выше Казани, заняв 298-е и 300-е места соответственно.
В общей сложности в рейтинге представлены 327 городов из разных стран, среди которых 11 российских. Краснодар, Новосибирск, Калининград, Уфа, Ростов-на-Дону и Пермь также вошли в список с позициями 304, 305, 306, 307, 308 и 313 соответственно.
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