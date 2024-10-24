ФСБ задержала бывшего замминистра энергетики Яновского

Фото: Динар Фатыхов

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя министра энергетики Яновского по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РБК.



После допроса будет принято решение о предъявлении Яновскому обвинения. Летом 2023 года задержали представителей угольной отрасли, которые дали показания о причастности Яновского к хищениям. Также правоохранители обратили внимание на недвижимость его семьи: «Установлено, что на его жену зарегистрировано более 10 квартир».

Анатолий Яновский занимал должность замминистра энергетики до 2021 года, отвечая за угольную отрасль и международную деятельность. После ухода из Минэнерго перешел в администрацию президента, где возглавлял комиссию по ТЭК. Сейчас он является первым вице-президентом Академии горных наук.

Дарья Пузикова