В Татарстане изменили размер ежемесячного платежа по соципотеке

Государственный жилищный фонд при раисе Татарстана сообщил об изменении размера обязательного ежемесячного платежа для накопления первоначального взноса по программе социальной ипотеки с 1 января 2025 года.

Теперь, согласно данным Госжилфонда, минимальный ежемесячный платеж составляет 11 990 рублей.

В сообщении также напоминается, что семьи, участвующие в программе соципотеки, могут использовать субсидию в размере 200 тысяч рублей, предоставляемую при рождении или усыновлении ребенка после постановки на учет, в качестве первоначального взноса. Однако получение данной выплаты не освобождает семью от обязательства вносить ежемесячные минимальные платежи в установленном размере.

Напомним, цена квадратного метра в микрорайоне «Салават купере» — 105,2 тыс. рублей, на 17,2 тысячи, или 19,5%, дороже, чем годом ранее.

Рената Валеева