Жители Татарстана подняли трафик онлайн-кинотеатров на 30% за новогодние каникулы

Фото: Реальное время

В ходе новогодних праздников жители Татарстана активно пользовались онлайн-кинотеатрами, что привело к увеличению интернет-трафика на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов и подчеркнули, что 6 января стал самым популярным днем для просмотра фильмов, с ростом активности на 15% по сравнению со среднесуточными показателями.

В ночь с 31 декабря на 1 января многие татарстанцы предпочли онлайн-кинотеатры традиционному телевидению, особенно в час обращения президента, когда был зафиксирован пик трафика.

Наибольшая активность наблюдалась в вечерние часы: с 21.00 до 01.00 трафик увеличивался на 50%. Утром, с 07.00 до 10.00, пользователи реже обращались к видеоконтенту, предпочитая отдых без гаджетов.

По данным оператора, жители столицы Татарстана установили рекорд по продолжительности просмотра фильмов и сериалов, а республика заняла 8-е место среди российских регионов по активности в онлайн-кинотеатрах.

— Первые дни нового года традиционно являются горячей порой для мобильных операторов. Мы заранее подготовили сеть к праздничной нагрузке, расширив пропускную способность в Казани и других городах, — уточнил Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

Анастасия Фартыгина