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Владимир Путин: «Цель БРИКС — создать благоприятную атмосферу в общем доме»

15:01, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Владимир Путин: «Цель БРИКС — создать благоприятную атмосферу в общем доме»
Фото: Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Все страны БРИКС являются одной большой семьей, в семье могут происходить разногласия, заявил в ходе пленарного заседания саммита БРИКС+ «аутрич» президент России Владимир Путин.

— Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы все должны жить как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. В семьях, к сожалению, случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки, — подчеркнул он.

Кроме того, российский президент озвучил цели организации:

— Цель БРИКС заключается в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия и создать благоприятную атмосферу в общем доме. Мы этим занимаемся и будет делать в тесной координации, в том числе с ООН.

Он добавил, что пленарное заседание продолжится в формате рабочего завтрака.

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопрос о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства.

Елизавета Пуншева

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