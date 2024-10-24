Владимир Путин: «Цель БРИКС — создать благоприятную атмосферу в общем доме»

Все страны БРИКС являются одной большой семьей, в семье могут происходить разногласия, заявил в ходе пленарного заседания саммита БРИКС+ «аутрич» президент России Владимир Путин.

— Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы все должны жить как одна большая семья. Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живем. В семьях, к сожалению, случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки, — подчеркнул он.

Кроме того, российский президент озвучил цели организации:

— Цель БРИКС заключается в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия и создать благоприятную атмосферу в общем доме. Мы этим занимаемся и будет делать в тесной координации, в том числе с ООН.

Он добавил, что пленарное заседание продолжится в формате рабочего завтрака.

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопрос о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства.

Елизавета Пуншева