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Россия и Китай подготовят меморандум о развитии совместного кинопроизводства

14:05, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Россия и Китай подготовят меморандум о развитии совместного кинопроизводства
Фото: Михаил Захаров

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопрос о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства.

Было принято решение о подготовке меморандума для реализации этой инициативы.

Напомним, Си Цзиньпин отметил успешное проведение саммита в Татарстане во время встречи с Рустамом Миннихановым. Раис республики проводил председателя в казанском аэропорту. Он подчеркнул, что регион обладает уникальными возможностями и привлекательностью для международного сотрудничества.

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