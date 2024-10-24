Россия и Китай подготовят меморандум о развитии совместного кинопроизводства
На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопрос о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства.
Было принято решение о подготовке меморандума для реализации этой инициативы.
Напомним, Си Цзиньпин отметил успешное проведение саммита в Татарстане во время встречи с Рустамом Миннихановым. Раис республики проводил председателя в казанском аэропорту. Он подчеркнул, что регион обладает уникальными возможностями и привлекательностью для международного сотрудничества.
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