Никол Пашинян и Ильхам Алиев проводят переговоры в Казани

Фото: Максим Платонов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят переговоры на полях саммита стран БРИКС в Казани. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

— Во время заседания XVI саммита БРИКС в Казани в формате Outreach/BRICS+ началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, — говорится в сообщении.

Лидеры Азербайджана и Армении сидели рядом на заседании саммита БРИКС+. Организаторы уточнили, что Алиев и Пашинян расположились за столом в алфавитном порядке.



В августе Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об интересе азербайджанской стороны также было сообщено в совместном заявлении Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина.

Зульфат Шафигуллин