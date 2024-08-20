Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об интересе страны к организации стало известно еще накануне в опубликованном совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, сообщает РИА «Новости».
В начале июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что 24 государства заинтересованы во вступлении в БРИКС.
Напомним, в июле премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил в соцсети Х, что его страна направила России заявку на членство в межправительственной организации БРИКС.
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