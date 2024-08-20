Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об интересе страны к организации стало известно еще накануне в опубликованном совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, сообщает РИА «Новости».

В начале июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что 24 государства заинтересованы во вступлении в БРИКС.

Напомним, в июле премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил в соцсети Х, что его страна направила России заявку на членство в межправительственной организации БРИКС.

Разиль Самигуллин