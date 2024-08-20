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Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

16:50, 20.08.2024
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Фото: Динар Фатыхов

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об интересе страны к организации стало известно еще накануне в опубликованном совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, сообщает РИА «Новости».

В начале июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что 24 государства заинтересованы во вступлении в БРИКС.

Напомним, в июле премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил в соцсети Х, что его страна направила России заявку на членство в межправительственной организации БРИКС.

Разиль Самигуллин

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