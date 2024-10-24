Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Об этом сообщается на официальном сайте.

— Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, политическая система и экономическая модель, созданные президентом, выстояли и эффективно работают, позволяя решать вопросы развития страны и обеспечивать социальные обязательства, — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ожидается, что в 2024 году ВВП вырастет на 3,9% при среднемировом значении 3,2%. В 2025 году доходы федерального бюджета составят 40 трлн рублей, что на 11,6% больше, чем в текущем году. Рост будет обусловлен увеличением ненефтегазовых доходов, доля которых вырастет до 72,9%. Это способствует увеличению бюджетных расходов. В 2025 году они достигнут 41 трлн 469 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году (16 трлн 713 млрд рублей).

— Как и в предыдущие годы, основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами. Суммы выплат и пособий ежегодно индексируются, — отметил Володин.

Дарья Пузикова