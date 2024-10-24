Нападавший на губернатора Мурманской области получил 13 лет колонии
Суд приговорил Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, к 13 годам колонии строгого режима. Заседание суда состоялось 24 октября, пишут «Известия».
Напомним, в Апатитах было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина сообщила, что после встречи с жителями Апатитов господина Чибиса ранили ножом в живот. Однако он смог самостоятельно дойти до машины и был доставлен в больницу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.