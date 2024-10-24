В Казани в парке Петрова появились две новые детские площадки

В парке Петрова по просьбам жителей обустроили две детские площадки общей площадью 805 кв. м. Одна из них, для самых маленьких казанцев, уже открыта. Вторая, для детей школьного возраста, будет доступна в ближайшее время. Об этом сообщили в мэрии Казани.



На детских площадках установили 16 игровых элементов из дерева, пластика и нержавеющей стали, а также уличную мебель — 20 скамеек и 10 урн. Для безопасности и удобства детей площадки оборудованы песчаным и резиновым покрытиями.

Кроме того, в парке провели работы по благоустройству:

отремонтировали тротуары;

замостили новые пешеходные дорожки и участок вокруг фонтана.

В этом году в Казани было обновлено 18 общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что в начале месяца в столице Татарстана завершилось масштабное благоустройство самого большого двора Советского района, расположенного на территории домов №13, 13а, 15, 17 на улице Карбышева и №18 на Р. Зорге. Площадь обновленной территории составляет более 50,2 тыс. кв. м.



Анастасия Фартыгина