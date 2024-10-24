Тренер «Рубина» Рахимов отреагировал на слухи о своей отставке

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о слухах про возможную отставку с занимаемой должности в казанском клубе. Ранее появлялась информация, что на место тренера в Казани рассматривают экс-рулевого ЦСКА Владимира Федотова.

По словам Рахимова, ему известно, кто ведет разговоры о его увольнении из «Рубина».

— Знаю я об этих разговорах, они ведутся с лета, и я знаю людей, которые эти разговоры ведут. Меня это не удивляет. Если я буду на этом концентрироваться, то вместо язвы желудка у них она будет у меня. Я делаю свою работу, есть доверие президента клуба, есть доверие раиса республики. Моя ответственность перед ними. Наверное, я уже надоел за полтора года. Представляете, что будет, если я еще полтора года буду? Я столько лет уже в футболе и понимаю, что это не закончится, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тренер подчеркнул, что с нынешними возможностями клуба выжимает максимальный результат с командой. Рахимов назвал нехватку запаса прочности одной из причин неровного выступления «Рубина» в сезоне.

— Неровные игры будут, нам не хватает запаса прочности, но это процесс строительства. Меня волнует качество команды. Мы находимся там, где должны находиться, хотя, конечно, хотим быть выше. Возможности — это другой вопрос, — считает Рахимов.

«Рубин» вышел в четвертьфинал Пути РПЛ в Кубке России по футболу. Казанцы заняли второе место по итогам группового раунда турнира, опередив «Акрон» и «Факел» в таблице. В плей-офф «Рубин» сыграет с московским ЦСКА.

Журналист-инсайдер Андрей Панков ранее рассказал о возможной отставке Рашида Рахимова. По данным источника, «Рубин» уже ведет переговоры с экс-тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Зульфат Шафигуллин