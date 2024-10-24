Роскомнадзор России предложил ограничить сбор персональных данных

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Роскомнадзор выступил с инициативой ввести обязательные стандарты обработки персональных данных, которые позволят собирать только необходимые сведения для выполнения конкретных задач. Это предложение, находящееся на стадии обсуждения, может затруднить работу бизнеса, но направлено на защиту личной информации граждан. Об этом сообщает РБК.



По словам представителя ведомства, организации смогут собирать данные лишь на основании закона, а не по согласию пользователей, как это происходит сейчас. В будущем планируется, что данные будут поступать от уполномоченных органов, что исключит практику сбора информации «на всякий случай».

На данный момент более 5 млн юридических лиц в России обрабатывают персональные данные. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что не все из них способны обеспечить надлежащую защиту этой информации. В связи с этим он предложил создать институт доверенных операторов, которые будут хранить и обрабатывать данные для тех, кто не может сделать это самостоятельно, под контролем государства.

Напомним, что Роскомнадзор также подготовил проект приказа, который позволит ведомству непублично ограничивать скорость работы сайтов на основании требования генпрокурора или его заместителей.



Анастасия Фартыгина