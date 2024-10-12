Роскомнадзор получит возможность непублично «замедлять» любые ресурсы

Фото: Максим Платонов

Роскомнадзор подготовил проект приказа, который позволит ведомству непублично ограничивать скорость работы сайтов на основании требования генпрокурора или его заместителей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ, который вскоре пойдет на общественные обсуждения.

Согласно тексту проекта, Роскомнадзор наделят полномочиями «по управлению сетью связи общего пользования». Ведомство сможет использовать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) или передавать «обязательные к выполнению указания» операторам связи, владельцам технологических сетей связи и точек обмена трафиком.

В последние несколько месяцев многие пользователи страны жалуются на замедление работы YouTube. До недавнего времени проблемы начались у мессенджера Discord, который вскоре и вовсе заблокировали.

Олег Исаков