Президент Турции Эрдоган прервал визит в Казань из-за теракта в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прерывает визит в столицу Татарстана из-за теракта в Анкаре. Об этом сообщил телеканал A haber.
Как пишет источник ТАСС, Эрдоган планирует улететь из Казани 24 октября после участия в заседании БРИКС+.
Напомним, что глава страны прибыл в город сегодня днем — он успел провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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