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Президент Турции Эрдоган прервал визит в Казань из-за теракта в Анкаре

21:47, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Турции Эрдоган прервал визит в Казань из-за теракта в Анкаре
Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прерывает визит в столицу Татарстана из-за теракта в Анкаре. Об этом сообщил телеканал A haber.

Как пишет источник ТАСС, Эрдоган планирует улететь из Казани 24 октября после участия в заседании БРИКС+.

Напомним, что глава страны прибыл в город сегодня днем — он успел провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Олег Исаков

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