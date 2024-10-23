Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казань. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов.

В 17.00 планируются переговоры турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным. Обсудят проекты строительства новых АЭС и газового хаба в Турции, а также перспективы торговли в национальных валютах.



В сентябре этого года власти Турции сообщили, что направили официальную заявку на вступление в БРИКС. Решение по заявке будет приниматься всем межгосударственным объединением.

Напомним, сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У президента России запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.



Дарья Пузикова