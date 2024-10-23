Число жертв теракта в Турции возросло до пяти, раненых — до 22

Фото: Динар Фатыхов

Число погибших при нападении террористов на объект аэрокосмической корпорации TUSAŞ в Анкаре увеличилось до пяти, а число раненых — до 22. Об этом сообщило МВД Турции.

Изначально сообщалось о трех погибших, после чего президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что их оказалось четверо.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин. Во время встречи с турецким лидером он заявил, что «осуждает любые проявления такого рода, чем бы они ни были мотивированы».

Олег Исаков