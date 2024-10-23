Премьер Индии Моди покинул Казань ради встречи с канцлером Германии Шольцем

Премьер-министр Индии Нарендра Моди улетел с саммита стран БРИКС в Нью-Дели. Об отъезде индийского лидера из Казани сообщает агентство ANI.

Перед отлетом Моди попрощался с президентом России Владимиром Путиным по окончании заседания саммита БРИКС в расширенном составе. При этом у премьера Индии была намечена двусторонняя встреча в Казани до возвращения домой.

Премьер Индии Нарендра Моди. Илья Питалев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Немецкие СМИ сообщают, что Моди улетел с саммита стран БРИКС ради переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча должна состояться в четверг, 24 октября. Олаф Шольц планирует задержаться с визитом в Индии на 7 дней.

Моди прилетел в Казань 22 октября. В рамках саммита БРИКС индийский премьер встретился с Владимиром Путиным и пригласил его в Индию на следующий год. После прибытия в Казань Моди опубликовал пост в соцсетях на русском языке.

Зульфат Шафигуллин