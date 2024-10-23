В России снова наблюдаются сбои в работе Telegram

В России наблюдаются повсеместные сбои в работе мессенджера Telegram, число жалоб по состоянию на 16.31 мск почти достигло 1,2 тыс. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно данным Downdetector, сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе приложения стали поступать около 16.00.

Подобное уже было в понедельник, тогда российские пользователи пожаловались, что у многих не прогружаются медиа и не открывается приложение.

Дарья Пузикова