В работе мессенджера Telegram начались массовые сбои
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Как сообщается, у многих не прогружаются медиа и не открывается приложение.
По данным сервиса Downdetector, за последние несколько минут сотни жителей России отметили проблемы с доступом к сайту.
Сегодня утром аналогичные проблемы наблюдались у мессенджера Viber. Тогда на это пожаловались несколько тысяч человек.
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