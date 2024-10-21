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В работе мессенджера Telegram начались массовые сбои

23:25, 21.10.2024
В работе мессенджера Telegram начались массовые сбои
Фото: Мария Зверева

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Как сообщается, у многих не прогружаются медиа и не открывается приложение.

По данным сервиса Downdetector, за последние несколько минут сотни жителей России отметили проблемы с доступом к сайту.

скриншот с сайта downdetector.su

Сегодня утром аналогичные проблемы наблюдались у мессенджера Viber. Тогда на это пожаловались несколько тысяч человек.

Олег Исаков

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