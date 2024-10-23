Отели у «Миллениума» в Казани получили положительное заключение госэкспертизы

Фото: Мария Зверева

В Казани проект строительства отелей, апартаментов и офисов вблизи моста получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующий документ опубликован на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

К строительству стилобата и двух высотных корпусов многофункционального гостиничного комплекса у моста «Миллениум» приступили в марте этого года. Проект с пятью высотными зданиями отелей и офисов на правом берегу Казанки разработали московские архитекторы во главе с Сергеем Скуратовым, как и соседний «Яр Парк» за 29 млрд рублей от совладельца KravtGroup Валерия Кравцуна.

На строительство двух 16-этажных башен на берегу Казанки направили 7,4 млрд рублей. При этом стоимость восьми апарт-отелей неизвестна. Общий фонд комплекса составит почти 300 номеров.

21 октября отели у моста «Миллениум» получили название Millennium Panorama.

Елизавета Пуншева