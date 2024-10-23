Египет заявил, что готов к расчетам в нацвалютах со странами БРИКС
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на расширенном саммите БРИКС в Казани, подтвердил готовность своей страны к укреплению сотрудничества с государствами-членами объединения, в том числе к расширению расчетов в национальных валютах.
— Египет подтверждает важность расширения сотрудничества в сферах расчетов в национальных валютах, — заявил ас-Сиси, подчеркнув общую готовность Каира к укреплению взаимодействий с объединением.
Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о поддержке расширения БРИКС. По его словам, объединение становится платформой для противостояния негативным последствиям международных кризисов.
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