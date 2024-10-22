Президент Египта: БРИКС становится платформой для противостояния кризисам
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о поддержке расширения БРИКС. По его словам, объединение становится платформой для противостояния негативным последствиям международных кризисов. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
— Мы поддерживаем расширение БРИКС, которое становится платформой для того, чтобы противостоять негативным последствиям, которые сейчас происходят на международной арене, — сказал ас-Сиси.
Глава восточного государства поблагодарил Владимира Путина за поддержку Египта при вступлении в БРИКС. В свою очередь глава России заявил, что стороны солидарны в подходах к решению глобальных проблем.
Во время встречи также присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов. Стороны заявили, что Татарстан проявляет интерес к расширению экспортных поставок нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобилей и вертолетов в Египет.
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