На расчеты с кредиторами «Татфондбанка» направят более 3 млрд рублей

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«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 3,2 млрд рублей на расчеты с кредиторами «Татфондбанка». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.



В итоге требования кредиторов первой очереди, включенные в соответствующий реестр, удовлетворят на 68,62% от суммы. Увеличение процента произошло за счет средств от реализации имущества и погашения задолженности заемщиками. Процесс начнется 30 октября 2024 года.

Напомним, в настоящее время бывший глава «Татфондбанка» Роберт Мусин отбывает срок по первому приговору. В сентябре 2021-го тот же Вахитовский суд признал его виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей, освободил от наказания по двум из них за сроком давности и приговорил к 12 годам колонии общего режима. Верховный суд Татарстана сократил этот срок до 11 лет и позднее это решение утвердил Верховный суд России. Размер гражданского иска АСВ по этому делу был удовлетворен частично — на 23 млрд рублей.



Дарья Пузикова