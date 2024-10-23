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Премьер-министр Вьетнама прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

11:11, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Премьер-министр Вьетнама прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чынь прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

Недавно Владимир Путин поздравил Лыонга Кыонга с избранием на пост главы Вьетнама.

Напомним, что сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У Владимира Путина запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Анастасия Фартыгина

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