Премьер-министр Вьетнама прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чынь прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.
Недавно Владимир Путин поздравил Лыонга Кыонга с избранием на пост главы Вьетнама.
Напомним, что сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У Владимира Путина запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.
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