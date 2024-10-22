Президент России поздравил Лыонга Кыонга с избранием на пост главы Вьетнама

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Вьетнама Лыонгу Кыонгу. Об этом сообщили в МИД России.



Лыонг Кыонг ранее занимал пост постоянного члена секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии.



В своем послании Путин выразил надежду на то, что деятельность нового президента будет способствовать дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Президент подчеркнул, что это сотрудничество отвечает коренным интересам дружественных народов России и Вьетнама, а также служит делу обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент России также пожелал Лыонгу Кыонгу успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.



Анастасия Фартыгина