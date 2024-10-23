В правительстве установили квоты на вывоз минеральных удобрений

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Правительство России продлило и скорректировало квоты на вывоз минеральных удобрений, установив их на уровне 19,2 млн тонн в период с декабря 2024 года по май 2025 года, сообщается на сайте кабмина.

Данное решение, принятое по поручению президента, направлено на обеспечение достаточного объема удобрений на внутреннем рынке. Общий объем экспортной квоты составит 19,2 млн тонн, в том числе 11,2 млн тонн для азотных удобрений и 8 млн тонн для сложных удобрений.

Распределением квот между участниками внешнеторговой деятельности займется Минпромторг.

Квоты не распространяются на поставки удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок.

Рената Валеева