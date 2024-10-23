В РФС озвучили стоимость организации товарищеских матчей сборной России

Фото: Максим Платонов

Организация одного товарищеского матча сборной России по футболу обходится Российскому футбольному союзу (РФС) в 10 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

По словам чиновника, в сумму расходов включены перелет, проживание и питание команды соперников.

— Стоимость складывается из трех составляющих. Это перелет, проживание и питание. Есть, конечно, всякие дополнительные вещи, но это капля в море. Дальше все зависит от логистической цепочки, откуда едет команда, количество пересадок, какая авиакомпания и так далее. В целом, примерно в 10 млн рублей подобный выезд обойдется, если речь про делегацию в 45 человек, — рассказал Митрофанов РБК.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи.

В октябре сборная России осталась без соперников, в РФС не смогли договориться с другими федерациями по организации встречи.

Зульфат Шафигуллин