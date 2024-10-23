Цены на аренду квартир в Казани взлетели на 60% за год

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Казань стала лидером по росту стоимости аренды однокомнатных квартир среди городов-миллионников России. За год цены выросли на 58%, сообщили в «Известиях» со ссылкой на аналитиков. На втором месте расположился Красноярск, где стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 56%.



Средние ставки аренды двухкомнатных квартир в Казани выросли на 53%. Столица Татарстана уступила первое место Красноярску, где рост стоимости составил 56%. В Санкт-Петербурге цены выросли на 45%, в Екатеринбурге — на 43%, а в Челябинске — на 39%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами:

высокая ключевая ставка: она затрудняет получение ипотечных кредитов, что вынуждает людей оставаться в статусе арендаторов;

снижение доступности ипотеки: это привело к сокращению количества бюджетных вариантов квартир;

рост затрат собственников, в том числе на коммунальные платежи;

переход компаний к офисному типу занятости: это увеличило спрос на долгосрочную аренду.

Аналитики прогнозируют постепенное снижение спроса на рынке аренды жилья с завершением пикового сезона. Спад цен может начаться при введении дополнительных мер господдержки или снижении ключевой ставки.

Напомним, что в Казани за январь—сентябрь 2024 года спрос на ипотечные кредиты на рынке новостроек снизился на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казань заняла 10-е место в списке городов с наибольшим снижением спроса на ипотеку, уступив Москве (-60%), Краснодару (-49%), Красноярску (-41%) и Екатеринбургу (-40%).

Анастасия Фартыгина