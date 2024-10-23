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Первый замминистра иностранных дел Бангладеш прибыл в Казань в рамках саммита БРИКС

08:41, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Первый замминистра иностранных дел Бангладеш прибыл в Казань в рамках саммита БРИКС
Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Первый замминистра иностранных дел Бангладеш прибыл в Казань в рамках саммита БРИКС. Его встретил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Бангладеш выразила интерес к вступлению в БРИКС. В начале августа премьер-министр страны Шейх Хасина досрочно подала в отставку. Временным главой государства стал лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Напомним, что сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У Владимира Путина запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Анастасия Фартыгина

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