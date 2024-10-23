В Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста для работников АПК

Фото: Динар Фатыхов

Фракция «Справедливая Россия — За правду» предлагает разрешить женщинам, работающим в агропромышленном комплексе (АПК), уходить на пенсию с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. Об этом сообщают «Известия».

Инициатива связана с тяжелыми условиями труда в сельском хозяйстве и необходимостью поддержки работников АПК, которые, по словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, «постоянно работают над созданием продовольственной безопасности нашей страны».

Миронов также подчеркнул, что пенсионные права тружеников села должны быть приближены к правам работников органов безопасности, внутренних дел и обороны. Напомним, что в настоящее время на пенсию с 50 лет могут выходить только женщины, проработавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве.

Предложение о снижении пенсионного возраста для работников АПК поступает на фоне успехов агропромышленного комплекса России, которые отметил премьер-министр Михаил Мишустин 13 октября. По его словам, АПК успешно решает задачи обеспечения продовольственной безопасности и демонстрирует уверенные темпы роста, прочно удерживая лидирующие позиции на международном рынке.

Напомним, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года.



Анастасия Фартыгина