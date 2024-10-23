Президент Боливии временно передал управление страной вице-президенту для участия в саммите БРИКС

Фото: скриншот трансляции ТАСС

Президент Боливии Луис Арсе направляется в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Глава государства временно передал управление страной вице-президенту Давиду Чокеуанке.

Как сообщается, Арсе намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ряд ключевых вопросов, включая ядерную энергетику, изменение климата, сотрудничество в сфере образования и действующие литиевые проекты.

— Для исполнения важного международного обязательства, которое обязательно принесет большую пользу народу Боливии, мы едем в Россию для участия в 16-м саммите БРИКС, — написал Арсе в соцсети X.



Напомним, что сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У Владимира Путина запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. С президентом Боливии глава России встретится в заключительный день саммита, 24 октября.

Анастасия Фартыгина