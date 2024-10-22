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В Казани сняли некоторые ограничения на городских дорогах

21:34, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
В Казани сняли некоторые ограничения на городских дорогах
Фото: Мария Зверева

В Казани сняли часть ограничений проезда по дорогам, которые вводились на время проведения XVI саммита БРИКС. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Как уточняется, недоступными останутся только проезды возле Казанской ратуши и местного проезда по улице Петербургской.

Кроме того, к стандартной работе возвращается и общественный транспорт — автобусы и троллейбусы начнут курсировать по прежним маршрутам.

Олег Исаков

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