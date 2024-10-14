Ограничения БРИКС: запрет электросамокатов, закрытие парковок и отдельных маршрутов транспорта

В мэрии Казани рассказали о новых ограничениях, которые ждут горожан во время саммита БРИКС

Фото: Мария Зверева

Изменение работы автобусных и троллейбусных маршрутов

Как сообщил сегодня на аппаратном совещании в мэрии Казани заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров, 22-24 октября в городе изменят маршруты движения общественного транспорта. Автобусы №10, №10а, №30, №35, №35а будут следовать по улицам Вишневского, Назарбаева, не заезжая в центр города. Автобусы №22, №89 поедут не по Ленинской дамбе, а через ул. Волгоградскую, ул. Короленко и по пр. Ямашева с поворотом на ул. Адоратского и выездом на «Миллениум».

Автобусы 10, 10а, 35, 35а будут следовать по улицам Вишневского, Назарбаева, не заезжая в центр города. скриншот трансляции мэрии Казани

Закроют автобусные маршруты №28 и 28а. Из Ново-Савиновского района до ул. Вишневского пассажиры смогут доехать на автобусе №35, в обратном направлении — на автобусе №43.

Кроме того, будут отменены троллейбусные маршруты №2, №3, №5 и №7. Казанцам предлагают ездить на автобусах или трамваях с пересадками. Так, троллейбусный маршрут №2 дублируется на разных участках автобусными маршрутами №33 и №35, а также трамвайными маршрутами №5, №6 и №7. Пассажирам троллейбуса №3 предложили пересесть на автобус №89. Участок до Речного порта дублируют автобусы №1, №6, №31 и трамваи №1, №2. В свою очередь, троллейбусный маршрут №5 дублируется троллейбусами №9 и №12, а далее трамваем №4.

Добраться до центра также можно будет на метро: оно будет работать с интервалом в шесть минут в часы пик. На вопросы о транспортных ограничениях казанцев ответят по телефону «горячей линии»: 843 (223-28-28).

Запрет электросамокатов и закрытие муниципальных парковок в центре города

По словам Шакирова, 19—24 октября в Казани также ограничат использование электросамокатов и велосипедов. Средства индивидуальной мобильности уже вывозят из города.

С 19 по 25 октября в центре Казани будут закрыты муниципальные парковки, воспользоваться ими смогут только водители аккредитованного транспорта. В центральной части города ограничения коснутся и таксомоторных перевозок: с их перечнем можно ознакомиться на официальных сайтах агрегаторов такси. По улице Пушкина вблизи Казанской ратуши 12—30 октября введут временные ограничения движения и парковки машин в связи с проведением монтажных и демонтажных работ.

Что касается грузового транспорта грузоподъемностью пять и более тонн, ограничения для них введут в границах Большого и Малого Казанского кольца с 6.00 до 21.00. Вопрос завоза продовольственных и непродовольственных товаров в ночное время проработан, заверил замруководителя исполкома столицы Татарстана. 22—24 октября ограничения будут действовать и в отношении транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности.



Что касается грузового транспорта грузоподъемностью пять и более тонн, ограничения для них введут в границах Большого и Малого Казанского кольца с 6.00 до 21.00. скриншот трансляции мэрии Казани

Запрет движения по ряду улиц

В период подготовки и проведения саммита будет запрещено движение и парковка автомобилей по следующим улицам:

Большая Красная на участке от ул. Жуковского до ул. Япеева;

Карла Маркса на участке от ул. Жуковского до ул. Япеева;

Театральная на участке от ул. Дзержинского до ул. Касаткина;

Пушкина на участке от ул. Дзержинского до ул. Бассейная;

Карла Фукса на участке от ул. Бехтерева до ул. Дзержинского;

Лобачевского на участке от ул. Большая Красная до ул. Дзержинского;

Кремлевская на участке от Площади 1 Мая до ул. профессора Нужина и др.

В период подготовки и проведения саммита будет запрещено движение и парковка автомобилей по некоторым улицам. скриншот трансляции мэрии Казани

При необходимости могут перекрыть также ул. Пушкина (от ул. Марселя Салимжанова до ул. Дзержинского), ул. Татарстана (от ул. Тукая до ул. Марселя Салимжанова), ул. Карла Маркса (от ул. Чехова до ул. Жуковского), ул. Толстого, ул. Большая Красная, ул. Малая Красная, ул. Бассейная, ул. Касаткина, ул. Кызыл Татарстан, автомобильную дорогу вдоль ж/д станции Вахитово и др. Ограничения будут распространяться на общественный и личный транспорт.

С 19 октября в усиленном режиме будут курсировать электропоезда от аэропорта Казань до города и обратно. Услуги такси могут быть недоступны, предупредил Шакиров.



Выходные у библиотек и театров

По словам заместителя руководителя исполкома Казани Гузель Сагитовой, в период проведения саммита городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность. В детских садах проведут опрос родителей и в соответствии с его результатами организуют работу дежурных групп.

— Для родителей, которые найдут возможность оставить детей дома в период проведения саммита, предусмотрен перерасчет оплаты за пропущенные дни, — добавила она.

Казанские дома культуры, муниципальные библиотеки, музеи с 22 по 24 октября будут закрыты для посетителей. Спортивные школы в шаговой доступности продолжат работу. Однако каникулы ждут воспитанников учреждений, которые находятся в Вахитовском районе города: это ФСО «Трудовые резервы», спортивная школа «Первая», школа Олимпийского резерва по гребным видам спорта.



Галия Гарифуллина