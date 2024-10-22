Филиппины пока не приняли решение о намерении вступить в БРИКС, но наблюдают за саммитом в Казани

Фото: Анастасия Фартыгина

Филиппины внимательно следят за деятельностью БРИКС и саммитом, который проходит в Казани, но пока не приняли окончательного решения о вступлении в это объединение. Об этом заявил РИА «Новости» министр финансов страны Ральф Ректо.

— В данный момент мы только наблюдаем за этим процессом. Мы изучаем данный вопрос, — сказал Ректо, выступая на полях министерских встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Он также отметил, что Филиппины пока не приняли окончательного решения относительно своего намерения стать членом БРИКС, продолжая активно отслеживать деятельность объединения.

Напомним, что сейчас в Колонном зале Казанской ратуши столицы Татарстана проходит гала-концерт для лидеров объединения.

Олег Исаков