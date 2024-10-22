Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине для итоговой декларации саммита в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Страны — участницы БРИКС согласовали общую позицию по ситуации на Украине. Ее формулировка войдет в итоговую декларацию XVI саммита, который пройдет в Казани. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, позиция не вызвала ни у кого возражений. Президент России Владимир Путин намерен выступить с пресс-конференцией по итогам встреч. В конце мероприятия будут подведены итоги — в устной и письменной формах.

Песков: «Переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень откровенно и конструктивно». Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

— Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию, — уточнил Ушаков.



Также пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень откровенно и конструктивно. Стороны обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом.

Олег Исаков