Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине для итоговой декларации саммита в Казани
Страны — участницы БРИКС согласовали общую позицию по ситуации на Украине. Ее формулировка войдет в итоговую декларацию XVI саммита, который пройдет в Казани. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, позиция не вызвала ни у кого возражений. Президент России Владимир Путин намерен выступить с пресс-конференцией по итогам встреч. В конце мероприятия будут подведены итоги — в устной и письменной формах.
— Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию, — уточнил Ушаков.
Также пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень откровенно и конструктивно. Стороны обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом.
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