Новак: Россия и Индия обсуждают на саммите БРИКС поставки СПГ

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что в рамках саммита БРИКС в Казани идет обсуждение поставок сжиженного природного газа в Индию.

— Сегодня мы рассматриваем соглашение о долгосрочном развитии отношений и о поставках на долгосрочную перспективу, рассматриваем вопрос поставок СПГ в Индию, сейчас уже осуществляются поставки, — процитировало его слова РИА «Новости».

Напомним, сегодня, в 10 часов утра в столицу Татарстана прилетел премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Олег Исаков