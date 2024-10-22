Новак: Россия и Индия обсуждают на саммите БРИКС поставки СПГ
Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что в рамках саммита БРИКС в Казани идет обсуждение поставок сжиженного природного газа в Индию.
— Сегодня мы рассматриваем соглашение о долгосрочном развитии отношений и о поставках на долгосрочную перспективу, рассматриваем вопрос поставок СПГ в Индию, сейчас уже осуществляются поставки, — процитировало его слова РИА «Новости».
Напомним, сегодня, в 10 часов утра в столицу Татарстана прилетел премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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