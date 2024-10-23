Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по вкладам до 20,05% годовых

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ с 22 октября повысил доходность по вкладу «Время возможностей» до 20,05% годовых с учетом надбавок. Клиенты могут разместить денежные средства от 30 тыс. рублей на срок 91, 181 или 367 дней. Продукт доступен к оформлению в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банке.

Максимальная ставка 20,05% годовых при размещении денежных средств на срок 181 день действует для «новых клиентов», у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов и накопительных счетов (при наличии в указанный период накопительных счетов «Накопительный Онлайн», «Накопительный Плюс», «Горизонт» и «Пенсионный» — сумма совокупных ежедневных остатков на них не более 1 тыс. рублей).

Для остальных вкладчиков ставка составит до 19,65% при размещении денежных средств на срок 181 день, а с учетом надбавок вырастет до 20% годовых:

для клиентов, которые получают зарплату на счет в Банке ЗЕНИТ, надбавка составит +0,35% к базовым ставкам вклада (не менее 2 зачислений заработной платы на счет в банке за последние 60 дней);

для пенсионеров надбавка составит +0,35% к базовым ставкам (при предъявления пенсионного удостоверения или достижении возраста 55 лет).

Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

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