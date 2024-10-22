Хафиз из Казани выиграл в отборочном туре международного конкурса чтецов Корана

Фото: Динар Фатыхов

16-летний хафиз из Казани Ахмад Шахмамедов стал победителем Всероссийского отборочного тура XXII Московского международного конкурса чтецов Корана. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман России.

Читать Коран он начал с ранних лет и к 10 годам полностью выучил текст Священного Писания. Ахмад владеет 10 кыраатами (вариантами чтения Корана, основанными на различиях в произношении, грамматике и особенностях звуков).

Участниками отборочного тура стали чтецы из Саратовской, Пензенской, Тверской областей, Татарстана и Чечни. Каждый продемонстрировал высокий уровень знания и красоту чтения Священной книги. Чтецов оценивала судейская комиссия во главе с генсекретарем Всемирной ассоциации коранических премий и конкурсов Садеком Мохаммедом Абдуллой Али.



Второе и третье места заняли чтецы из Чечни Абдуррахман Магомадов и Муса Гайтиев. Теперь хафиз из Казани представит Россию на XXII Московском международном конкурсе чтецов Корана.

Дарья Пузикова