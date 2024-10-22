Количество заболевших гриппом в России снизилось на 3,4%

Фото: Максим Платонов

Более 45,7 млн россиян привито от гриппа, а количество заболевших снизилось на 3,4% за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего по России зарегистрировали более 779 тыс. случаев заболевших гриппом и ОРВИ. При этом в 46 регионах страны уровень заболеваемости превышает среднероссийский.

В основном 17,4% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Также продолжается снижение заболеваемости COVID-19, на данный момент зарегистрировано больше 24,7 тыс., что на 15,5% ниже, чем неделей ранее. Преобладающим вариантом остается линия JN.1 и ее доминирующие сублинии — KS.1, JN.1*, KP.2.

Ведомство продолжает следить за ситуацией с новым вариантом COVID-19 — XEC, выявлено 20 случаев. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, на саммите БРИКС все участники должны пройти ПЦР-тестирование на грипп, ковид и острореспираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Для этого будут развернуты пункты тестирования и привлечены около 358 человек. Анализы будут делать в буст-центре гигиены и эпидемиологии.

Дарья Пузикова