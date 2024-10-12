Всех участников саммита БРИКС обяжут пройти ПЦР-тестирование на грипп, ковид и ОРВИ

Меньше двух недель остается до саммита BRICS, и один из главных вопросов — как будет организовано медицинское обеспечение в эти дни?

Фото: Мария Зверева

Остается чуть меньше двух недель до начала международного саммита стран БРИКС в Казани. О том, как в столице Татарстана будет организовано медобеспечение, рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ».

В разговоре с корреспондентом канала главный внештатный специалист по иммунопрофилактике и эпидемиологии Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов заявил, что медицинская помощь будет организована по нескольким этапам.

На основании решения организаторов саммита все участники должны пройти ПЦР-тестирование на грипп, ковид и острореспираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Для этого будут развернуты пункты тестирования и привлечены около 358 человек. Анализы будут анализироваться в буст-центре гигиены и эпидемиологии.

— На объектах саммита будут дежурить бригады скорой помощи и работать медицинские пункты. Также для участников саммита выделены уполномоченные больницы — ведущие медицинские организации, куда в случае необходимости будут доставлять гостей, — подчеркнул он.

Лопушов добавил, что все необходимые средства и медикаменты имеются в полном объеме. Персонал начали готовить заблаговременно: в медицинском обеспечении саммита примут участие те же специалисты, которые работали на Играх Будущего и Играх БРИКС.



Олег Исаков