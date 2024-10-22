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Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси прибыл в Казань

13:10, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси прибыл в Казань
Фото: скриншот из видео "Путин выступает на пленарной сессии Делового форума БРИКС" на RuTube

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов.

В рамках саммита, который пройдет с 22 по 24 октября, лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая, а также Южной Африки — обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

Египет стал полноправным членом БРИКС с начала этого года.
Исходя из географического и политического расположения, его называют окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки. В 2022 году объем торговли между Египтом и пятью странами-членами БРИКС составил около 31,2 млрд долларов.

Напомним, что сегодня Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Дарья Пузикова

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