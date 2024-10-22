Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси прибыл в Казань

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов.

В рамках саммита, который пройдет с 22 по 24 октября, лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая, а также Южной Африки — обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

Египет стал полноправным членом БРИКС с начала этого года.

Исходя из географического и политического расположения, его называют окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки. В 2022 году объем торговли между Египтом и пятью странами-членами БРИКС составил около 31,2 млрд долларов.

Напомним, что сегодня Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.



Дарья Пузикова