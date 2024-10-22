Владимир Путин провел первую встречу с главой НБР Дилмой Роуссефф, обсудив перспективы финансов стран БРИКС

Президент России Владимир Путин сегодня провел встречу с главой Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Роуссефф, где обсудил перспективы этого финансового института.

Путин назвал Новый банк развития БРИКС «хорошим и перспективным институтом», подчеркнув его важность для развития стран — членов БРИКС.

Глава государства также отметил необходимость увеличения расчетов в национальных валютах стран БРИКС, что, по его мнению, позволит снизить геополитические риски.

— Увеличение расчетов в национальных валютах стран БРИКС позволит снизить геополитические риски, — заявил Путин.

Владимир Путин рассказал, что Новый банк развития БРИКС с момента своего основания в 2018 году профинансировал 100 проектов на общую сумму $33 млрд.

— Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики, — подчеркнул президент России.

В ходе встречи Роуссефф заявила, что страны Глобального Юга остро нуждаются в финансировании, однако «условия его получения довольно-таки сложные». Она отметила, что Новый банк развития (НБР) привержен финансированию проектов в национальных валютах, чтобы сделать его более доступным.

— Мы действительно направили довольно масштабное финансирование на ряд проектов, но оно все равно недостаточно в сравнении с нуждами стран Глобального Юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому, — сказала Роуссефф.

Она также подчеркнула, что НБР рассматривает расширение БРИКС и концентрацию внимания на проектах в странах Глобального Юга в качестве приоритетов.

— Сейчас мы видим, как объединение БРИКС проходит один из новых этапов своего созревания. И я считаю, что БРИКС также может включать в себя и другие страны Глобального Юга, — сказала Роуссефф.

Встреча лидеров стран БРИКС в Казани является важным событием, которое позволит определить новые сферы и направления сотрудничества, считает глава НБР.

Напомним, что сегодня Путин также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.

В воскресенье Роуссефф уже встретилась с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Позднее она побывала в Доме-музее В.И. Ленина и ответила на несколько вопросов журналистов. Об этом подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина