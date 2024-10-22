Совфед одобрил законопроект о борьбе с нелегальными браками мигрантов
Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал законопроект, направленный на борьбу с нелегальными браками мигрантов. Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года.
Законопроект нацелен на усовершенствование миграционного законодательства, чтобы предотвратить использование фиктивных браков и установления отцовства для получения миграционного статуса иностранными гражданами или лицами без гражданства.
Согласно нововведениям, иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, если они состоят в браке с гражданином России не менее трех лет или имеют общего ребенка — гражданина России. При этом суд должен подтвердить факт совместного проживания родителей ребенка в течение как минимум трех лет.
Напомним, что Госдума планирует принять до декабря шесть законов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России.
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