Совфед одобрил законопроект о борьбе с нелегальными браками мигрантов

Фото: Максим Платонов

Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал законопроект, направленный на борьбу с нелегальными браками мигрантов. Документ внесли в Госдуму в ноябре прошлого года.



Законопроект нацелен на усовершенствование миграционного законодательства, чтобы предотвратить использование фиктивных браков и установления отцовства для получения миграционного статуса иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Согласно нововведениям, иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, если они состоят в браке с гражданином России не менее трех лет или имеют общего ребенка — гражданина России. При этом суд должен подтвердить факт совместного проживания родителей ребенка в течение как минимум трех лет.

Напомним, что Госдума планирует принять до декабря шесть законов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России.



Анастасия Фартыгина