В Госдуме примут шесть законов в сфере миграционной политики до конца года

Фото: Мария Зверева

Госдума планирует принять до декабря шесть законов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России. Об этом сообщил председатель думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.



С начала 2024 года уже было принято семь законов, регулирующих данную сферу.

Володин подчеркнул, что важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией. Мигранты должны соблюдать российские законы, уважать традиции и знать русский язык.

В частности, Госдума во вторник рассмотрит три законопроекта, направленных на пресечение незаконной миграции:

законопроект об ужесточении ответственности для юрлиц, участвующих в организации незаконной миграции. Предполагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить штрафы от 5 до 10 млн рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения, а при повторном нарушении — от 10 до 60 млн рублей с конфискацией;

законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов;

законопроект о полном запрете участия посреднических организаций в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что с 5 февраля 2025 года иностранцы, подпадающие под режим высылки из России, будут обязаны предоставлять полиции информацию о своем местоположении. Соответствующий документ опубликовали на портале проектов правовых актов.



Анастасия Фартыгина