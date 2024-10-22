В Госдуме примут шесть законов в сфере миграционной политики до конца года
Госдума планирует принять до декабря шесть законов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России. Об этом сообщил председатель думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
- С начала 2024 года уже было принято семь законов, регулирующих данную сферу.
Володин подчеркнул, что важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией. Мигранты должны соблюдать российские законы, уважать традиции и знать русский язык.
В частности, Госдума во вторник рассмотрит три законопроекта, направленных на пресечение незаконной миграции:
- законопроект об ужесточении ответственности для юрлиц, участвующих в организации незаконной миграции. Предполагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить штрафы от 5 до 10 млн рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения, а при повторном нарушении — от 10 до 60 млн рублей с конфискацией;
- законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов;
- законопроект о полном запрете участия посреднических организаций в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.
Напомним, что с 5 февраля 2025 года иностранцы, подпадающие под режим высылки из России, будут обязаны предоставлять полиции информацию о своем местоположении. Соответствующий документ опубликовали на портале проектов правовых актов.
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