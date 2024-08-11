На проектно-изыскательские работы участка ж/д линии в Казани выделят 22,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана выполнят проектно-изыскательские работы по строительству нового участка железнодорожной линии в рамках проекта «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани». ГКУ «Главтатдортранс» потратит на эти цели 22,7 млн рублей из бюджета республики.

Работы будут вестись по объекту «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе станции Новое Аракчино на участке станция Юдино — станция Дербышки (первый этап)». Они должны быть закончены до 20 декабря 2024 года, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

В рамках проектных работ исполнитель должен разработать:



варианты плана и расположение основных элементов перехода по высоте;

принятую конструкцию дорожной одежды на переходе и прилегающей территории;

основные проектные и технические решения по переходу;

транспортную схему поставки конструкций и дорожно-строительных материалов;

расшифровку затрат по сводной смете на проектно-изыскательские работы;

календарный график на разработку проектной документации «График производства работ» к государственному контракту.

Напомним, с 3 августа в Казани начнет действовать новое расписание для восьми пригородных электричек. Подробную информацию можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной пассажирской компании.



Дарья Пузикова