Новости общества

11:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На проектно-изыскательские работы участка ж/д линии в Казани выделят 22,7 млн рублей

11:20, 11.08.2024
На проектно-изыскательские работы участка ж/д линии в Казани выделят 22,7 млн рублей
Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана выполнят проектно-изыскательские работы по строительству нового участка железнодорожной линии в рамках проекта «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани». ГКУ «Главтатдортранс» потратит на эти цели 22,7 млн рублей из бюджета республики.

Работы будут вестись по объекту «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе станции Новое Аракчино на участке станция Юдино — станция Дербышки (первый этап)». Они должны быть закончены до 20 декабря 2024 года, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

В рамках проектных работ исполнитель должен разработать:

    • варианты плана и расположение основных элементов перехода по высоте;
    • принятую конструкцию дорожной одежды на переходе и прилегающей территории;
    • основные проектные и технические решения по переходу;
    • транспортную схему поставки конструкций и дорожно-строительных материалов;
    • расшифровку затрат по сводной смете на проектно-изыскательские работы;
    • календарный график на разработку проектной документации «График производства работ» к государственному контракту.

    Напомним, с 3 августа в Казани начнет действовать новое расписание для восьми пригородных электричек. Подробную информацию можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной пассажирской компании.

    Дарья Пузикова

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

    ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

    Новости партнеров

    Читайте также