Казанский авиазавод к концу 2026 года полностью обновит производственные мощности

К концу 2026 года Казанский авиационный завод полностью обновит свои производственные мощности, что позволит увеличить выпуск самолетов Ту-214 до 20 единиц в год. Об этом сообщил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев во время визита первого вице-премьера Дениса Мантурова на завод.

В рамках визита Мантуров осмотрел Казанский авиазавод, где ознакомился с ходом модернизации предприятия. К концу 2026 года завод планирует завершить модернизацию. На данный момент девять из 24 объектов модернизации уже запущены, остальные находятся в разной степени готовности.

Мантуров также ознакомился с высокотехнологичным оборудованием для изготовления крупногабаритных деталей, в частности, с российским портальным 5-координатным фрезерным обрабатывающим центром с вакуумным столом.

На Казанском вертолетном заводе Денису Мантурову продемонстрировали:

опытный образец легкого однодвигательного вертолета Ми-34М1;

вертолеты Ми-8МТВ-1, Ми-38, Ми-171А3 в модификации Aurus.

Также была продемонстрирована модель вертолета «Ансат» с полностью замененными иностранными компонентами системы управления и автопилота на отечественные, а также с установленными российскими двигателями ВК-650В.

Помимо производства, Мантуров ознакомился с производственно-учебным центром, который готовит высококвалифицированных специалистов для авиационной промышленности.

На выставке «Сделано в Татарстане», которая пройдет в рамках саммита БРИКС, будут демонстрироваться самолеты и вертолеты производства предприятий «Ростеха».

Напомним, что на реконструкцию и техническое перевооружение цеха окончательной сборки самолетов Ту-214СУС планируют потратить порядка 320 млн рублей. Согласно техническому заданию, работы будут осуществляться на Казанском авиационном заводе имени Туполева. Цель проекта заключается в создании современного производства Ту-214СУС и его модификаций, а также в отработке систем самолета.



Анастасия Фартыгина