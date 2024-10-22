Казанцы могут попасть в пробку на Оренбургском тракте из-за саммита БРИКС

Фото: Максим Платонов

Жителей Казани предупредили о загруженности Оренбургского тракта в сторону аэропорта во время саммита БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома Лаишевского района.



— Просим обратить внимание. Важное сообщение о загруженности Оренбургского тракта в направлении аэропорта в дни проведения саммита БРИКС от Оперштаба. Актуально для тех, кто использует данную дорогу для въезда и выезда из города Казани, — говорится в сообщении. Поэтому жителей города попросили заранее планировать поездки в сторону Казани и обратно.

Помимо этого, сообщили, что при необходимости количество перекрытых улиц может увеличится — это касается в Вахитовского и Приволжского районов города.



Напомним, в Казани проходит саммит БРИКС, в связи с этим вводится ряд ограничений на 22—24 октября. В том числе ограничение работы общественного транспорта, перекрытие улиц, недоступность муниципальных парковок, запрет на аренду электросамокатов. «Реальное время» подготовило карты со всеми изменениями транспортного движения, ознакомиться с ними можно в материале.

Дарья Пузикова