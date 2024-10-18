Какие улицы перекроют и как передвигаться: все ограничения транспорта на период саммита БРИКС в Казани

Фото: Мария Зверева

В Казани готовятся к саммиту БРИКС, в связи с этим вводится ряд ограничений на время его подготовки и проведения 22—24 октября. В том числе ограничение работы общественного транспорта, перекрытие улиц, недоступность муниципальных парковок, запрет на аренду электросамокатов. «Реальное время» подготовило карты со всеми изменениями транспортного движения, ознакомиться с ними можно в материале.

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Изменение работы автобусных и троллейбусных маршрутов

С 22 по 24 октября в Казани изменят маршруты движения общественного транспорта, в частности автобусов и троллейбусов. Добраться до центра можно будет на трамваях, дублирующих маршруты, или на метро: поезда будут ходить с интервалом в 6 минут в часы пик.

Подробнее изучить ограничения и изменения можно с помощью карты. Для просмотра дат отдельных перекрытий нужно нажать на красный значок «отметка» в левом нижнем углу. Помимо этого, в графе поиска можно ввести направление конкретных маршрутов.

Синим цветом на карте обозначены новые маршруты автобусов на период подготовки и проведения саммита, красным — пути, по которым они ходили ранее, но которые временно ограничены.

Закрытие муниципальных парковок и ограничение движения личных авто

С 19 по 25 октября в центре города закроют муниципальные парковки для всех, кроме аккредитованного транспорта. Также ограничат работу такси: список можно узнать на официальных сайтах агрегаторов. Помимо этого, на данный период вводят ограничения движения личных автомобилей.

Однако могут быть временно разрешены левые повороты на ул. Кызыл Татарстан при движении по ул. Меховщиков и на ул. Татарстан при движении по ул. Габдуллы Тукая с 22 по 24 октября.



На карте все ограниченные участки отмечены красным цветом.

Ограничения на парковку

Также с 19 по 24 октября по городу будет ограничена любая парковка личных автомобилей и парковка транспорта на площадках под транспортными сооружениями. В основном мера затронет центр города.

Красным цветом на карте обозначены участки, на которых запрещена парковка (кроме автобусов) с 19 по 24 октября. Синим цветом показаны дороги, где ограничена парковка транспорта на площадках под дорогами, мостами, развязками, станциями метрополитена и т. п. с 22 по 24 октября.

Иные ограничения передвижения транспорта

19—24 октября в Казани также ограничат аренду электросамокатов и велосипедов. Средства индивидуальной мобильности уже вывозят из города.

Помимо этого, частично перекроют улицу Лево-Булачную, тут установят ограждение для демонтажа телевизионного оборудования и временных телестудий. Подробный график можно посмотреть тут.

Грузовикам грузоподъемностью пять тонн и более запретят движение по Большому и Малому Казанскому кольцу с 6.00 до 21.00. Вопрос ночного завоза товаров проработан. 22—24 октября ограничения коснутся и транспортных средств, перевозящих опасные вещества.



Также с 18 до 25 октября изменен порядок курсирования ряда пригородных поездов, некоторые из них будут выведены из графика. Однако на этот период назначены два дополнительных поезда: №6404 Вахитово — Арск и №6407 Арск — Казань.

На работу медучреждений и скорой помощи ограничения не повлияют.

Дарья Пузикова