Лидер ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Лидер ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

В рамках саммита, который пройдет с 22 по 24 октября, лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая, а также Южной Африки — обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

ЮАР является полноправным членом объединения БРИКС с 2011 года. Страна получила приглашение вступить в группу в 2010 году от Китая, и с тех пор название объединения стало известно как БРИКС, где «S» означает Южную Африку.

Напомним, что сегодня Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.



Анастасия Фартыгина